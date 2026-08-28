Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagvormittag auf grünem Terrain

Um 09:28 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,58 EUR. In der Spitze legte die Stellantis-Aktie bis auf 4,59 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,58 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'433 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 129,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Am 25.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 4,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 4,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,025 EUR je Stellantis-Aktie. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.48 Mrd. EUR – ein Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,607 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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