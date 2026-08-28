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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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28.08.2026 16:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagnachmittag stärker

Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagnachmittag stärker

Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 4,67 EUR.

Stellantis
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Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,4 Prozent auf 4,67 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 4,71 EUR. Bei 4,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 362'477 Aktien.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 124,70 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.08.2026 bei 4,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,025 EUR ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.48 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,607 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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