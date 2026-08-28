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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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28.08.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis schiebt sich am Freitagmittag vor

Stellantis Aktie News: Stellantis schiebt sich am Freitagmittag vor

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Stellantis. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 4,65 EUR.

Stellantis
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Um 12:28 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 4,65 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 4,65 EUR. Bei 4,58 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 100'842 Stellantis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 126,05 Prozent hinzugewinnen. Am 25.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 6,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,025 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 30.07.2026 vor. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,607 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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