Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 3,56 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Stellantis-Aktie bei 3,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,58 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48'702 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 66,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,09 EUR. Dieser Wert wurde am 24.11.2026 erreicht. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 15,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,009 EUR. Am 28.10.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37.61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 31,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Stellantis am 03.03.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,502 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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