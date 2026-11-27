Das Papier von Stellantis legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 3,56 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 3,61 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 183'433 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 195,19 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.11.2026 bei 3,09 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 13,27 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,009 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 28.10.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.61 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,502 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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