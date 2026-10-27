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27.10.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis verbilligt sich am Dienstagvormittag
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 3,63 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 3,63 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,63 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,63 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26'177 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 189,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.10.2026 bei 3,51 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 3,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,011 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,494 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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