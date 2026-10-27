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27.10.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagnachmittag fester
Die Aktie von Stellantis gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 3,72 EUR.
Das Papier von Stellantis legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 3,72 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,74 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,63 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 308'591 Stellantis-Aktien.
Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 182,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 3,51 EUR fiel das Papier am 23.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,011 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,494 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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