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27.08.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis büsst am Donnerstagvormittag ein

Stellantis Aktie News: Stellantis büsst am Donnerstagvormittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 4,43 EUR.

Stellantis
4.22 CHF -0.42%
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Die Stellantis-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 4,43 EUR abwärts. Bei 4,42 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,43 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 24'098 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 137,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,38 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 0,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,025 EUR. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,607 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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