Stellantis Aktie News: Stellantis zeigt sich am Nachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 4,51 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 4,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,43 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 322'873 Stellantis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 132,84 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,38 EUR am 25.08.2026. Abschläge von 2,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,025 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 30.07.2026. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Stellantis-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,607 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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