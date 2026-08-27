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27.08.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Stellantis Aktie News: Stellantis gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Die Aktie von Stellantis gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 4,53 EUR zu.

Stellantis
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 4,53 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 4,53 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,43 EUR. Bisher wurden via XETRA 167'448 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 131,84 Prozent zulegen. Am 25.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,38 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 3,25 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,025 EUR. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,07 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,99 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stellantis einen Umsatz von 28.59 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,607 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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