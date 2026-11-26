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26.11.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis macht am Vormittag Boden gut
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 3,36 EUR zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,0 Prozent auf 3,36 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Stellantis-Aktie sogar auf 3,36 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17'910 Stellantis-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2025 auf bis zu 10,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 212,50 Prozent wieder erreichen. Am 24.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,09 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,009 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Am 28.10.2026 lud Stellantis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 37.61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 31,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 01.03.2028 dürfte Stellantis die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,502 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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