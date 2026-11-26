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26.11.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Stellantis ein
Die Aktie von Stellantis zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,4 Prozent auf 3,47 EUR nach oben.
Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 6,4 Prozent auf 3,47 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Stellantis-Aktie bei 3,47 EUR. Bei 3,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 233'484 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Gewinne von 202,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,09 EUR am 24.11.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 11,15 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,009 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 28.10.2026 vor. Stellantis hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 37.61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 31,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Stellantis wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,502 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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