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26.11.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Stellantis. Zuletzt wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,4 Prozent auf 3,41 EUR nach oben.
Die Stellantis-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,4 Prozent auf 3,41 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Stellantis-Aktie bei 3,43 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 155'158 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 67,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,09 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,009 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 28.10.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ein EPS von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,502 EUR je Stellantis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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