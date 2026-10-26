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26.10.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagvormittag freundlich
Die Aktie von Stellantis gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 3,63 EUR zu.
Die Stellantis-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 3,63 EUR. Bei 3,66 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40'762 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 189,10 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2026 bei 3,51 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 3,46 Prozent sinken.
Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,011 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 30.07.2026 vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Umsatzseitig wurden 43.48 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,480 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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