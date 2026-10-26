Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 3,67 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Stellantis-Aktie bei 3,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 717'617 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 65,07 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,51 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2026). Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 4,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,011 EUR. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Stellantis ebenfalls ein EPS von 0,99 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,480 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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