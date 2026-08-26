Stellantis Aktie News: Stellantis verteuert sich am Mittwochvormittag

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,53 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,53 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,52 EUR. Zuletzt wechselten 37'298 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 131,99 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 25.08.2026 auf bis zu 4,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,025 EUR ausgeschüttet werden. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Stellantis mit einem Umsatz von insgesamt 43.48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 52,10 Prozent gesteigert.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.03.2028.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,607 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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