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25.11.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochvormittag mit Aufschlag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Das Papier von Stellantis konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 3,17 EUR.
Das Papier von Stellantis legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 3,17 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 3,17 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 3,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5'028 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 231,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 24.11.2026 auf bis zu 3,09 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 2,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,009 EUR. Im Vorjahr hatte Stellantis 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,18 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,99 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 31,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.61 Mrd. EUR ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,502 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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