Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 5,8 Prozent im Plus bei 3,29 EUR. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 3,32 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 3,17 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 325'674 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 219,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,09 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,009 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Stellantis gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 0,99 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 37.61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Stellantis-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Stellantis-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 01.03.2028.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,502 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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