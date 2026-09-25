Stellantis Aktie News: Stellantis wird am Freitagvormittag ausgebremst

Um 09:28 Uhr fiel die Stellantis-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,97 EUR ab. Die Stellantis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,96 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,98 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 33'664 Aktien.

Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 164,65 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,96 EUR am 25.09.2026. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 0,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,208 EUR belaufen. Stellantis gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Stellantis einen Umsatz von 28.59 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,661 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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