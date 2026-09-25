Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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25.09.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Stellantis
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 3,96 EUR abwärts.
Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 3,96 EUR ab. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,93 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,98 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 228'898 Aktien.
Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 62,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,93 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,83 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,208 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 30.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43.48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,661 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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