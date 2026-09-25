Stellantis Aktie News: Stellantis präsentiert sich am Mittag stärker

Das Papier von Stellantis legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 3,98 EUR. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 4,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 3,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 129'221 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 163,59 Prozent. Bei einem Wert von 3,93 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 1,34 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,208 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,661 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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