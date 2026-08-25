Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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25.08.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis gewinnt am Dienstagvormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 4,45 EUR.
Um 09:28 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 4,45 EUR. In der Spitze gewann die Stellantis-Aktie bis auf 4,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9'750 Stellantis-Aktien.
Bei 10,50 EUR erreichte der Titel am 05.12.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 135,96 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.08.2026 Kursverluste bis auf 4,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.
Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 EUR je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 01.03.2028 werfen.
In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,607 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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