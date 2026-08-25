Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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25.08.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 4,46 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 4,49 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,46 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 286'975 Stück gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 135,43 Prozent zulegen. Am 25.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,38 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 1,75 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,025 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.48 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,607 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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