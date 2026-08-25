Stellantis Aktie News: Stellantis verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr bei 4,43 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Stellantis-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,49 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 4,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 100'363 Stellantis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 137,02 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 1,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,025 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Stellantis gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,99 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Stellantis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.48 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,607 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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