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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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24.09.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Donnerstagvormittag ab

Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Donnerstagvormittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Stellantis. Zuletzt ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 4,07 EUR.

Stellantis
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Die Stellantis-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 4,07 EUR abwärts. Bei 4,07 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'701 Stellantis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 157,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Bei einem Wert von 4,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,208 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 30.07.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 28.59 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,661 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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22.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
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