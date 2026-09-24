Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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24.09.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis büsst am Donnerstagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 4,07 EUR.
Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 4,07 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,08 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 360'884 Stellantis-Aktien.
Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 61,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 4,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.09.2026). Mit Abgaben von 0,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,208 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 28.59 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 43.48 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 01.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Stellantis.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,661 EUR je Stellantis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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