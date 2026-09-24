Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Die Stellantis-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 4,05 EUR abwärts. Die Stellantis-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,05 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,08 EUR. Bisher wurden heute 156'086 Stellantis-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 159,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2026 bei 4,05 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 0,14 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,208 EUR aus. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,661 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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