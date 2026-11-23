Die Stellantis-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 3,10 EUR ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Stellantis-Aktie bis auf 3,10 EUR. Bei 3,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36'191 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 238,71 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.11.2026 (3,10 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,009 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 37.61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Stellantis am 03.03.2027 präsentieren. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,490 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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