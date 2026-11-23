Um 16:28 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,17 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,19 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,13 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 304'157 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 231,28 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 3,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2026). Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 2,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,009 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 28.10.2026. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.61 Mrd. EUR – ein Plus von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,490 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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