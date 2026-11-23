|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 3,17 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 3,17 EUR. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,19 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,13 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 304'157 Stellantis-Aktien den Besitzer.
Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 231,28 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 3,09 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.11.2026). Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 2,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,009 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 28.10.2026. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.61 Mrd. EUR – ein Plus von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,490 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Stellantis-Aktie dennoch zweistellig höher: Opel-Mutter rutscht wieder in die roten Zahlen
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
Stellantis-Aktie in Rot: Europa wächst, Nordamerika schwächelt
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
16:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15:58
|Optimismus in Paris: CAC 40 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
12:26
|CAC 40-Handel aktuell: So entwickelt sich der CAC 40 mittags (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start des Montagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Verluste in Paris: CAC 40 gibt schlussendlich nach (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: CAC 40 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|18.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.