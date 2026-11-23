Um 12:28 Uhr ging es für die Stellantis-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 3,12 EUR. Im Tief verlor die Stellantis-Aktie bis auf 3,09 EUR. Bei 3,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 155'257 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 236,92 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,09 EUR. Dieser Wert wurde am 23.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 0,98 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,009 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 28.10.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ein EPS von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 37.61 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,490 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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