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23.10.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagvormittag billiger

Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagvormittag billiger

Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 3,69 EUR nach.

Stellantis
3.28 CHF -4.24%
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Die Stellantis-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 3,69 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Stellantis-Aktie bei 3,67 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71'521 Stellantis-Aktien.

Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 184,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.10.2026 Kursverluste bis auf 3,67 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 0,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,011 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Stellantis-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Stellantis möglicherweise am 01.03.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,465 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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