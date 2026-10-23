Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagnachmittag im Tiefenrausch

Die Stellantis-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,7 Prozent auf 3,53 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Stellantis-Aktie bei 3,53 EUR. Bei 3,73 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 553'810 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 197,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2026 bei 3,53 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,011 EUR belaufen. Stellantis gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43.48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 28.10.2026 gerechnet. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Stellantis-Gewinn in Höhe von 0,465 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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