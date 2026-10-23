|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.10.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 3,73 EUR.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 3,73 EUR. Die Stellantis-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,67 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,73 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 146'993 Aktien.
Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 64,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,011 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 30.07.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,465 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Aktien von VW, BMW und Mercedex ziehen kräftig an: Deutschland und Frankreich legen Auto-Vorschläge vor
Stellantis-Aktie in Rot: Europa wächst, Nordamerika schwächelt
Stellantis-Aktie unter Druck: Servolenkungs-Problem zwingt Chrysler zum Rückruf
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
23.10.26
|CAC 40 aktuell: CAC 40 beendet die Freitagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagnachmittag im Tiefenrausch (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 sackt am Freitagnachmittag ab (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagvormittag billiger (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Donnerstagshandel in Paris: CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|23.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|19.10.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Stellantis Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Stellantis am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.