Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag Verlust reich

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 3,73 EUR. Die Stellantis-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,67 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,73 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 146'993 Aktien.

Am 05.12.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 64,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,011 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Stellantis am 30.07.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis im Jahr 2026 0,465 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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