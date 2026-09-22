Stellantis Aktie News: Stellantis am Nachmittag fester

Das Papier von Stellantis konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 4,28 EUR. Die Stellantis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,31 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 181'328 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2025 erreichte der Anteilsschein mit 10,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 145,10 Prozent wieder erreichen. Am 18.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 2,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,208 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,000 EUR aus. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.48 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Stellantis rechnen Experten am 01.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Stellantis im Jahr 2026 0,661 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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