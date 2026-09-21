Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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21.09.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 4,24 EUR zu.
Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 4,24 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Stellantis-Aktie bei 4,25 EUR. Bei 4,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'902 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Stellantis-Aktie 147,44 Prozent zulegen. Am 18.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,16 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 1,89 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,208 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 30.07.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,661 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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