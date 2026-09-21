Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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21.09.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 4,26 EUR.
Das Papier von Stellantis legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 4,26 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 4,27 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 4,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 53'246 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.12.2025 markierte das Papier bei 10,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 146,45 Prozent hinzugewinnen. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,16 EUR ab. Abschläge von 2,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Stellantis-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,208 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 30.07.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 43.48 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Am 01.03.2028 wird Stellantis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,661 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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