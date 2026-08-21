Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag im Plus

Um 09:28 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 4,50 EUR. Bei 4,51 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21'018 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). 133,31 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2026 auf bis zu 4,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 2,57 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,025 EUR je Stellantis-Aktie. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,607 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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