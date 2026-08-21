Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
21.08.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag im Plus
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 4,50 EUR zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 4,50 EUR. Bei 4,51 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,51 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21'018 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). 133,31 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2026 auf bis zu 4,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Stellantis-Aktie mit einem Verlust von 2,57 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,025 EUR je Stellantis-Aktie. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent auf 43.48 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,607 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie
Amazon-Aktie stürzte auf 6 Dollar: Was Jeff Bezos aus dem Dotcom-Crash gelernt hat
Stellantis-Aktie dennoch schwach: Autokonzern weiter auf dem Weg der Besserung - Prognose steht
Stellantis-Aktie steigt: Carsharing-Sparte Free2move an Mutares veräussert
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Handelsende Verluste (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwacher Handel: Das macht der CAC 40 am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagmittag billiger (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Schwache Performance in Paris: So steht der CAC 40 am Mittag (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Handel in Paris: CAC 40 steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.