Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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21.08.2026 12:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Freitagmittag gefragt
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Stellantis zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 4,57 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,4 Prozent auf 4,57 EUR. Bei 4,58 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 349'398 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 129,78 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.08.2026 (4,39 EUR). Abschläge von 4,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,025 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Am 30.07.2026 lud Stellantis zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 43.48 Mrd. EUR – ein Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,607 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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