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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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21.05.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis reagiert am Mittag positiv

Stellantis Aktie News: Stellantis reagiert am Mittag positiv

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Stellantis. Zuletzt ging es für das Stellantis-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 6,54 EUR.

Stellantis
5.98 CHF 1.75%
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Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere um 12:28 Uhr 1,6 Prozent. Bei 6,55 EUR markierte die Stellantis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,53 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 117'595 Aktien.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 60,45 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 5,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 18,73 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,059 EUR aus. Stellantis gewährte am 30.04.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 38.13 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 33,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.07.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Stellantis.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,766 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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