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20.11.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Stellantis
Die Aktie von Stellantis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Stellantis-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 3,22 EUR.
Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 3,22 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Stellantis-Aktie bis auf 3,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,23 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 107'844 Stellantis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 226,49 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 1,00 Prozent würde die Stellantis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für Stellantis-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,009 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Stellantis am 28.10.2026 vor. Stellantis vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.61 Mrd. EUR – ein Plus von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stellantis 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,490 EUR je Stellantis-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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