Die Stellantis-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 3,17 EUR. Im Tief verlor die Stellantis-Aktie bis auf 3,13 EUR. Bei 3,23 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 320'765 Stellantis-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,50 EUR an. Gewinne von 231,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,13 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,009 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Stellantis vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.61 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 03.03.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,490 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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