Stellantis Aktie News: Stellantis am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 3,84 EUR abwärts. Der Kurs der Stellantis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,75 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,86 EUR. Von der Stellantis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 458'771 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 173,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 3,74 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 2,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,011 EUR. Im Vorjahr erhielten Stellantis-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Stellantis gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 52,10 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 43.48 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28.59 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,551 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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