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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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20.08.2026 16:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Stellantis. Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,5 Prozent im Minus bei 4,40 EUR.

Stellantis
4.15 CHF -4.56%
Kaufen Verkaufen

Die Stellantis-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 5,5 Prozent bei 4,40 EUR. Die grössten Abgaben verzeichnete die Stellantis-Aktie bis auf 4,39 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 4,74 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 753'155 Stück.

Am 05.12.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Stellantis-Aktie liegt somit 58,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 18.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Stellantis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,025 EUR. Am 30.07.2026 hat Stellantis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 43.48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.59 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,607 EUR je Stellantis-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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