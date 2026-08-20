Stellantis Aktie News: Stellantis am Donnerstagmittag billiger

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,5 Prozent im Minus bei 4,54 EUR. Die Stellantis-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,49 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 4,74 EUR. Bisher wurden via XETRA 294'081 Stellantis-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Stellantis-Aktie somit 56,79 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,39 EUR. Dieser Wert wurde am 18.08.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,27 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,025 EUR. Am 30.07.2026 äusserte sich Stellantis zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Stellantis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 43.48 Mrd. EUR im Vergleich zu 28.59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Stellantis am 28.10.2026 präsentieren. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Stellantis-Aktie in Höhe von 0,607 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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