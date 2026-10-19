Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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19.10.2026 09:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis am Vormittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Stellantis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 3,88 EUR.
Die Stellantis-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 3,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 3,88 EUR. Bei 3,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'229 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Bei 10,50 EUR markierte der Titel am 05.12.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 170,97 Prozent Plus fehlen der Stellantis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2026 Kursverluste bis auf 3,79 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 2,19 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Stellantis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,019 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Stellantis am 30.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Stellantis-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 01.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Stellantis einen Gewinn von 0,643 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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