Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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19.10.2026 16:29:00
Stellantis Aktie News: Stellantis verzeichnet am Montagnachmittag herbe Einbussen
Die Aktie von Stellantis gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Stellantis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 3,76 EUR abwärts.
Das Papier von Stellantis gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,9 Prozent auf 3,76 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Stellantis-Aktie bisher bei 3,74 EUR. Bei 3,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 652'511 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2025 bei 10,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 179,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Stellantis-Aktie.
Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,019 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Stellantis am 30.07.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.59 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,643 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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