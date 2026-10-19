Stellantis Aktie News: Stellantis am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 4,6 Prozent im Minus bei 3,81 EUR. Die Abwärtsbewegung der Stellantis-Aktie ging bis auf 3,80 EUR. Mit einem Wert von 3,92 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 376'244 Stellantis-Aktien.

Am 05.12.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 175,41 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,79 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Stellantis-Aktie 0,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Stellantis-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,019 EUR aus. Am 30.07.2026 legte Stellantis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Mit einem EPS von 0,07 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Stellantis mit 0,99 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 43.48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28.59 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Stellantis veröffentlicht werden. Stellantis dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Stellantis ein EPS in Höhe von 0,643 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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