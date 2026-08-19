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19.08.2026 09:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Stellantis. Im XETRA-Handel gewannen die Stellantis-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Stellantis
4.26 CHF 2.18%
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Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 4,47 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Stellantis-Aktie bisher bei 4,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,41 EUR. Der Tagesumsatz der Stellantis-Aktie belief sich zuletzt auf 12'593 Aktien.

Bei einem Wert von 10,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 135,16 Prozent könnte die Stellantis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2026 Kursverluste bis auf 4,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Stellantis-Aktie ist somit 1,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 EUR je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 30.07.2026. Stellantis hat ein EPS von 0,07 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,99 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 43.48 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,607 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: MikeDotta / Shutterstock.com
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