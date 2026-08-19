Stellantis Aktie News: Stellantis am Mittwochnachmittag freundlich

Die Stellantis-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 5,0 Prozent im Plus bei 4,61 EUR. Kurzfristig markierte die Stellantis-Aktie bei 4,63 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Stellantis-Aktien beläuft sich auf 938'782 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,50 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2025. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 56,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 18.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,39 EUR. Mit Abgaben von 4,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,025 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Stellantis liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 43.48 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.59 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Stellantis Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.03.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,607 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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