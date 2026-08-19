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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

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19.08.2026 12:29:00

Stellantis Aktie News: Stellantis macht am Mittag Boden gut

Stellantis Aktie News: Stellantis macht am Mittag Boden gut

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Stellantis. Das Papier von Stellantis legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 4,53 EUR.

Stellantis
4.35 CHF 4.22%
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Um 12:28 Uhr wies die Stellantis-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 4,53 EUR nach oben. Der Kurs der Stellantis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,56 EUR zu. Bei 4,41 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 225'899 Stellantis-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2025 auf bis zu 10,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Stellantis-Aktie mit einem Kursplus von 131,69 Prozent wieder erreichen. Am 18.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Stellantis-Aktie 3,16 Prozent sinken.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2025 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,025 EUR je Aktie ausschütten. Am 30.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Stellantis ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,99 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Stellantis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 43.48 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Stellantis wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 01.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,607 EUR je Stellantis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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